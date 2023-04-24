Тринадцать победителей грантового конкурса «Родные города» прошли обучающую сессию омского НПЗ

Омский НПЗ собрал 13 лауреатов грантового конкурса «Родные города» на обучающую сессию. Это поможет им более эффективно реализовать свои проекты. Активные омичи, получившие грантовую поддержку от предприятия, участвовали в командной деловой игре. Они познакомились с проектами друг друга и обсудили возможности для совместной работы.

В число победителей грантового конкурса, получившего финансовую и экспертную поддержку ОНПЗ вошли дворовой театр, кинологический фестиваль, школа тактического урбанизма, передвижная лаборатория для детей и другие общественные инициативы. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил, что инициатива активных омичей становятся ориентиром для других активных жителей региона

«Хорошо, что Омский НПЗ не оставляет авторов заявок без помощи экспертов с большим опытом реализации социальных проектов. Благодаря грантовому конкурсу в городе уже удалось организовать множество значимых мероприятий, образовательных активностей, интересных локаций», — отметил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Обучающий тренинг для авторов проектов провели опытные наставники программы «Родные города». Эксперты рассказали об управлении проектами, научили эффективно выстраивать работу внутри волонтерской команды. По словам генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского, предприятие вовлекает в социальную деятельность на благо региона самих жителей и помогает им делать мир вокруг себя лучше.

«Тринадцать проектов, которые мы выбрали в этом году, содержательно разные, но их объединяет забота авторов о будущем Омской области. Мы, в свою очередь, готовы поделиться с ними своими знаниями и опытом, ведь наше предприятие на протяжении многих лет системно инвестирует в развитие социальной сферы региона», — отметил Олег Белявский.

Грантовый конкурс ежегодно проводится в Омской области в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».