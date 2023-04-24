3 мая 2023 года ТПП Омской области проводит семинар «Финансы и стратегическое планирование»

3 мая 2023 года ТПП Омской области проводит семинар для предпринимателей на тему «Финансы и стратегическое планирование». Мероприятие реализуется по заказу Минэкономики Омской области и центра «Мой бизнес» Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках мероприятия пройдет разбор основных ошибок при построении бюджетов организации и будут предложены инструменты по выстраиванию системы планирования. Главным спикером мероприятия выступит эксперт в области финансов и стратегического управления бизнесом, профессиональный коуч по стандартам ICF, бизнес-консультант Маргарита Гапонова.

В программе мероприятия:

Дата и время проведения: 3 мая 2023 года с 10:00 до 12:00 часов.

Место проведения: Точка кипения, г. Омск, ул. М. Жукова, 21, зал «Точка роста».

Участие в мероприятии бесплатное!

Регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/events/420439.

Координаторы проекта от ТПП Омской области: советник президента, Ершова Елена Александровна, тел.: 8(3812)24-54-61 и вице-президент, Новикова Марина Валерьевна, тел.: 8(3812)25-45-48.