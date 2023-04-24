Интернет-столицей Омской области стала деревня, где живут 200 человек

Фото: Tele2.

Лидером стала деревня Окунево в Муромцевском районе. Среди горожан самыми «качающими» оказались жители Тюкалинска.

Tele2 проанализировала потребление мобильного интернета в четвертом квартале 2022 года на территории Омской области и составила список населенных пунктов с самым высоким трафиком на одного клиента. Первое место – у деревни Окунево в Муромцевском районе, где живут около 200 человек. Каждый абонент Tele2 в этой деревне в среднем использует не менее 38 гигабайт в месяц. На втором месте – село Калинино Русско-Полянского района. На третьем – село Новорождественка Исилькульского района.

Также в топ-10 вошли деревня Тайчи (Тевризский район), село Курносово (Большереченский район), поселок Андреевский (Омский район), деревня Крутиха и село Павлодаровка (оба населенных пункта – в Горьковском районе), село Красовка (Оконешниковский район), деревня Гофнунгсталь (Исилькульский район). Примечательно, что летом потребление падает, а зимой – возрастает. Разница между летним и зимним уровнем потребления мобильного интернета может достигать 20%.

В первой сотне рейтинга больше всего населенных пунктов Тюкалинского (9) и Омского (7) районов. В основном это села и деревни, где живут меньше тысячи человек. Среди горожан больше других «качают» тюкалинцы, но они все равно не попали в топ-100 общего рейтинга.

В 11 населенных пунктах из первой сотни рейтинга сотовая связь появилась благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства. В их числе деревни Тайчи и Крутиха, которые вошли в десятку самых «качающих» населенных пунктов. Проект устранения цифрового неравенства реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В Омской области стабильной голосовой связью и быстрым интернетом за 2022 год обеспечили 19 небольших населенных пунктов, где суммарно живут 4,8 тысячи человек.

В целом в Сибири самым «качающим» местом оказалось село Курмач-Байгол на северо-востоке Республики Алтай. Один житель там использует 49 Гб в месяц. Деревня Окунево расположилась на 18-м месте общесибирского рейтинга.

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