Милана Азанова из Омска завоевала титул «ВЕЛИЧИЕ СИБИРИ-2023» на конкурсе красоты

Фото: 12 канал

Титул «ВЕЛИЧИЕ СИБИРИ-2023» на конкурсе красоты завоевала Милана Азанова из Омска. Об этом сообщает 12 канал.

Мероприятие состоялось в Новосибирске. Участие принимали девушки из всех регионов России.

- Отношения с конкурентками были дружелюбные, мы поддерживали и помогали друг другу, каждая из них достойно представила свой регион, - рассказала омичка.

По итогам решения жюри девушка из Омска победила в номинациях «Изящество Сибири» и «Величие Сибири».

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