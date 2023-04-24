Дом дружбы в Омске станет площадкой написания «Диктанта Победы»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Площадкой написания «Диктанта Победы» в Омске станет Дом дружбы. Масштабная акция запланирована на 27 апреля.

- Мы впервые будем принимать у себя участников «Диктанта Победы» и считаем большой честью возможность включиться в этот масштабный проект. Просвещение людей, распространение знаний об истории своей страны – это часть обширной и важной деятельности, это вклад в дело сохранения многонационального мира и одна из самых благородных миссий на земле, — отметила директор Дома дружбы Наталья Степанова.

В рамках Всероссийской акции в Доме дружбы соберутся около 50 представителей национально-культурных центров и молодежных общественных движений. Все они смогут попытать свои силы в знании истории страны.

Отметим, что подготовиться к диктанту можно на сайте проекта.

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