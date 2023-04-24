Дожди и до +21 градуса ожидаются в Омской области в первой половине рабочей недели

Фото: Иван МАКЕЕВ

В первой половине рабочей недели в Омской области ожидаются дожди и до +21 градуса. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

24 апреля по прогнозам синоптиков в Омске пойдет дождь. Температура днем поднимется до +18°C. Ночью + 2...+ 7°C. Ветер северо-западный до 20 м/с.

Во вторник осадки сохранятся на протяжении суток. столик термометра днем поднимется до +17°C, ночью возможно 0...- 5°C. Ветер юго-западный, местами порывами до 18 м/с.

Летняя погода в Омске установится в среду. Тогда днем потеплеет до +21°C. Ночью + 2...+ 7°C . Ветер западный 10 м/с.

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