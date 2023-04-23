В 2022 году ректор ОмГУ Замятин ежемесячно зарабатывал 258 тысяч рублей

Фото: соцсети ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского накануне опубликовал данные о среднемесячной заработной плате руководства и преподавателей.

Как следует из опубликованных данных, ректора вуза Сергей Замятин зарабатывал в среднем 258,3 тысячи рублей в месяц. Чуть скромнее зарплата оказалась у главного бухгалтера Ольги Полейчук — 248,2 тысяч рублей в месяц.

Среднемесячный доход заместителей Замятина разнится. Так, проректор по развитию Семен Ефимов зарабатывал в 2022 году 194,8 тысяч рублей ежемесячно. Проректор по капитальному строительству и развитию инфраструктуры Руслан Смаилов — 158,6 тысячи рублей в месяц. Проректор по молодежной политике и воспитательной работе Анна Арбуз — 123 тысячи рублей. Самая скромная зарплата оказалась у проректора по вопросам безопасности Александра Емельянова — 17,5 тысячи рублей в месяц. Как известно, он работает на неполную ставку.

В 2022 году работники ОмГУ, в частности преподаватели, в среднем получали 50,7 тысячи рублей в месяц.

Напомним, Сергей Замятин официально назначен ректором ОмГУ в декабре 2022 года. До этого он год занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности. Ранее Замятин на протяжении 15 лет работал в Томском госуниверситете.

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