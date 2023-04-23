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НовостиЭкономика23 апреля 2023 15:00

Средняя зарплата в Омской области выросла до 49 тысяч рублей

Еще в прошлом году она составляла 40 тысяч рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Если брать во внимание инфляцию, то средняя зарплата за год выросла не так существенно. Напомним, по итогам 2022 года она составила 11,94%. И это только официальные данные Росстата.

Если брать во внимание инфляцию, то средняя зарплата за год выросла не так существенно. Напомним, по итогам 2022 года она составила 11,94%. И это только официальные данные Росстата.

Фото: Даниил ОПАРИН

Средняя заработная плата в Омской области по итогам февраля 2023 года достигла 48 892 рублей. Для сравнения в феврале 2022 года омичи в среднем зарабатывали 40 140 рублей. Такие данные приводит Омскстат.

Однако важно отметить, что размер средней зарплаты в каждой конкретной отрасли отличается. Так, на производствах одежды в Омской области в среднем зарабатывают 19 199 рублей. Смешные деньги. При этом МРОТ в регионе (без учета районного коэффициента) составляет 16 142 рубля. Самый высокая средняя зарплата у омичей, работающих на производстве нефтепродуктов и кокса. Она составляет 220 600 рублей.

В сфере образования и здравоохранения средний заработок составляет 36 365 и 42 366 рублей соответственно.

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