Средняя зарплата в Омской области выросла до 49 тысяч рублей

Если брать во внимание инфляцию, то средняя зарплата за год выросла не так существенно. Напомним, по итогам 2022 года она составила 11,94%. И это только официальные данные Росстата.
Фото: Даниил ОПАРИН
Средняя заработная плата в Омской области по итогам февраля 2023 года достигла 48 892 рублей. Для сравнения в феврале 2022 года омичи в среднем зарабатывали 40 140 рублей. Такие данные приводит Омскстат.
Однако важно отметить, что размер средней зарплаты в каждой конкретной отрасли отличается. Так, на производствах одежды в Омской области в среднем зарабатывают 19 199 рублей. Смешные деньги. При этом МРОТ в регионе (без учета районного коэффициента) составляет 16 142 рубля. Самый высокая средняя зарплата у омичей, работающих на производстве нефтепродуктов и кокса. Она составляет 220 600 рублей.
В сфере образования и здравоохранения средний заработок составляет 36 365 и 42 366 рублей соответственно.
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