В центре Омска 24 апреля отключат холодную воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Омска завтра, 24 апреля, на несколько часов отключат холодное водоснабжение.

С 11:00 до 23:00 из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу улица Красный Путь, 18 без воды останутся здания, расположенные по следующим адресам:

— улица Добровольского, 1, 2, 3, 5/1;

— улица Рабиновича, 37;

— улица Красный Путь, 18, 18а, 18б, 20, 53;

— улица Волочаевская, 9, 9к1, 9к2.

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