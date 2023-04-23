В центре Омска 24 апреля отключат холодную воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В центре Омска завтра, 24 апреля, на несколько часов отключат холодное водоснабжение.
С 11:00 до 23:00 из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу улица Красный Путь, 18 без воды останутся здания, расположенные по следующим адресам:
— улица Добровольского, 1, 2, 3, 5/1;
— улица Рабиновича, 37;
— улица Красный Путь, 18, 18а, 18б, 20, 53;
— улица Волочаевская, 9, 9к1, 9к2.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru