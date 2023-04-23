Во Всероссийском субботнике приняли участие свыше 144 тысяч омичей

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске 22 апреля прошел Всероссийский субботник. В нем приняли участие свыше 144 тысяч омичей. На уборку города вышли также мэр Сергей Шелест и глава Омской области Виталий Хоценко.

— Мы вместе с главой региона Виталием Павловичем Хоценко и командами правительства и мэрии поработали в полосе отвода дороги по ул. 22 Декабря, — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Во время субботника были собраны более 6,4 тысяч кубометров мусора. Для того чтобы его вывезти, понадобились 545 самосвалов.

Напомним, весенний месячник чистоты продлится в Омске до 7 мая.

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