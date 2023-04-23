В Омске в субботу горели трава и камыш на улице Рокоссовского

Фото: ГУ МЧС по Омской области.

В Омске днем в субботу, 22 апреля, в Омске загорелись камыш и трава на улице Рокоссовского. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 15:50.

В тушении горящей травы были задействованы 5 единиц спецтехники и 22 сотрудника МЧС. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось к 18:43.

Напомним, это уже не первый подобный пожар на территории Омска. Ранее на Левобережье горела трава на улице Перелета.

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