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НовостиОбщество23 апреля 2023 5:50

Жителей Омской области предупредили о надвигающейся непогоде

На территории региона с 23 по 25 апреля ожидаются сильный ветер и дожди
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации синоптиков, на территории Омской области с 23 по 25 апреля ожидаются небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Омской области в связи с непогодой призывает омичей соблюдать осторожность при обращении с огнем. Во время сильного ветра следует избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи.

В случае возникновения происшествий и ЧС следует немедленно сообщить о них по телефону 101.

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