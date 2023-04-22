Следком: в Омской области во время пожара погибла 66-летняя женщина

Фото: МЧС России.
Следственный комитет региона сообщил о пожаре в селе Краснопутиловка Омской области.
- Во время пожара погибла 66-летняя женщина, - сообщает пресс-служба СК СКР по Омской области. Предварительно установлено, что пожар в частном доме произошел по причине короткого замыкания электропроводки. По факту гибели пенсионерки ведомство проводит проверку.
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