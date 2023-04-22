Следком: в Омской области во время пожара погибла 66-летняя женщина

Фото: МЧС России.

Следственный комитет региона сообщил о пожаре в селе Краснопутиловка Омской области.

- Во время пожара погибла 66-летняя женщина, - сообщает пресс-служба СК СКР по Омской области. Предварительно установлено, что пожар в частном доме произошел по причине короткого замыкания электропроводки. По факту гибели пенсионерки ведомство проводит проверку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru