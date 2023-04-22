Хоценко и Турчак открыли участок догазификации в Омском районе региона

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак приняли совместное участие в пуске газа недавно построенных сетей в поселке Новомосковка Богословского сельского поселения Омского района. Здесь построили пять распределительных газопроводов, начато подключение домов к природному топливу.

- Мы составим наш совместный протокол, по итогам которого, уверен, темпы социальной догазификации Омской области будут увеличены, и регион выйдет в передовики в этой части, - рассказал Турчак.

Обеспечить бесплатным подводом газа в будущем обещают социальные учреждения. Омская область в этой программе также участвует.

Хоценко отметил, что в Омской области процент газификации составляет более 52. Это один из самых высоких показателей в Сибири. На 2023 год предполагается выделение городу Омску 250 млн рублей на газификацию 1 177 городских домов.

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