В Омске 100-летней водонапорной башне СибНИИСХоза присвоили статус памятника истории

Фото: 2ГИС.

На портале правовой информации опубликован приказ омского минкульта о присвоении статуса объекта культурного наследия регионального значения водонапорной башне на проспекте Королева, 25. В этом году сооружению исполняется 110 лет.

Теперь в ее границах будет запрещено строительство новых капитальных объектов, проведение земляных и мелиоративных работ. Разрешена только деятельность по сохранению водонапорной башни.

До этого момента в едином госреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ было три омские водонапорные башни — в Марьяновке, на Карбышева, 2 и на Гусарова, сообщает «Новый Омск».

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