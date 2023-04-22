Глава омского Госстройнадзора может уйти в отставку - его кандидатура не прошла согласование Виталия Хоценко

В Госстройнадзоре Омской области, скорее всего, заменят руководителя. О том, что действующий глава Анатолий Скоробогатько не прошел согласования руководителя Омской области Виталия Хоценко, рассказал «Город55».

Пренебрежение кандидатурой вполне объяснимое. Осенью на Скоробогатько было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий. На всю области СМИ сообщали, как в доме главы Госстройнадзора проходили обыски. Тем не менее Скоробогатько получил одобрение Москвы. Решающее слово оставалось за местными властями, и оно было сказано не в пользу Скоробогатько.

Главу Госстройнадзора не так давно исключили из состава комиссии по правам дольщиков. Хоценко подписал соответствующий указ 13 апреля, при этом в документе в комиссию была включена замглавы Госстройнадзора по Омской области - Елена Анциферова.

Сейчас заместитель и является основным кандидатом на должность руководителя ведомства.

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