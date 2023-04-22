В омских больницах и соцучреждениях разрешили находиться без масок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач по Омской области Александр Крига 20 апреля подписал постановление, отменяющее обязательное использование масок в больницах и медучреждениях. Ранее в декабре ограничения были введены из-за роста заболеваемости гриппом среди омичей.

Декабрьским постановлением в регионе были введены и другие ограничения, снятые сейчас. Например, в поликлиниках организовали отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ. В учебных заведениях, включая вузы, обязали приостанавливать занятия на срок не менее недели, если суммарно 20% и более детей отсутствуют по причине ОРВИ. Кроме того, запретили проход посетителей в детские дома, школы-интернаты и к больным в стационарах. Тогда эти меры были необходимы, поскольку быстро росла заболеваемость среди населения.

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