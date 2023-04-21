В Год педагога и наставника профессорам ОмГУ значительно урезали допвыплаты

Фото: соцсети ОмГУ

Профессорскому составу ОмГУ им. Ф. М. Достоевского сократили дополнительную ежемесячную выплату на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает NGS55. Притом, что доплаты в размере 12 тыс. рублей, установленном с 2017 года, получали всего 12 человек.

Такое решение было принято ректором вуза в целях экономии бюджета учебного заведения. Однако сотрудники вуза, имеющие почетное звание, новшество руководителя не оценили. Некоторые преподаватели восприняли это как личное оскорбление и прямое нарушение указа президента об особом статусе педагогического работника в Год педагога и наставника.

Ведь в самом звании «Заслуженный профессор ОмГУ» заключен смысл, что у человека есть определенные заслуги, за которые должно быть вознаграждение. Обидело педагогов еще и то, что ректор поставил их перед фактом, не взял на себя ответственность объяснить ситуацию и обсудить этот вопрос с коллегами.

О каком особом статусе педагога и наставника тогда может идти речь? По мнению одного из преподавателей вуза, такая ситуация с финансами «лишает дееспособности этот самый статус». По этому поводу профессор отправил письмо в администрацию президента.

При этом в самом ОмГУ считают, что «в условиях острого дефицита финансовых ресурсов и конкуренции вузов такая расстановка приоритетов представляется вполне обоснованной». Подписанный ректором документ вступит в силу 31 мая.

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