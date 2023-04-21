ОНПЗ помог возродить турнир для юных хоккеистов Омской области

Представительные детские соревнования стали частью проекта «Хоккей для всех», организованного предприятием, Федерацией хоккея Омской области и региональным министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Юные звезды регионального хоккея спустя 32 года вновь смогут определить лучший хоккейный коллектив Омской области. Ребята из Омска и сельских районов получили шанс заявить о себе и повторить путь легендарного воспитанника омского хоккея. Защитник сборной СССР Виктора Блинов в свое время прошел путь от участия в региональном детском турнире до золотых медалей Олимпийских игр.

Сейчас в первенстве участвует 41 команда. Чтобы определить победителей юные спортсмены проведут порядка 250 матчей. Лучшие коллективы будут отстаивать честь региона на всероссийских соревнованиях, а ее игроки получат первые спортивные разряды.

В честь возрождения первенства организаторы провели торжественную церемонию, включавшую выставочный матч между двумя детскими командами. За противостоянием «Форпоста» из города Исилькуль и команды «Каразюк» из поселка Нововаршавка вместе со зрителями наблюдали министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц и генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

— Омский НПЗ является наиболее активным социальным инвестором в регионе. Особое внимание предприятие уделяет развитию спорта. Благодаря первенству по хоккею юные спортсмены получили возможность проявить себя и сделать шаги навстречу большому спорту. Мастерство и азарт, с которыми они бьются за победу, говорят нам о главном — у омского хоккея есть будущее, нынешним прославленным спортсменам растет достойная смена чемпионов, — уверен министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

—Мы стараемся поддерживать спортивные проекты, которые охватывают, как можно большее число ребят. «Хоккей для всех» идеально соответствует этому критерию. Поскольку ориентирован на вовлечение в тренировочный и соревновательный процесс юных хоккеистов из всех районов Омской области. Участие в масштабном турнире — это всегда уникальный и полезный опыт, который без преувеличения может изменить жизнь молодых спортсменов, — подчеркнул Олег Белявский.

Отметим, что благодаря проекту «Хоккей для всех» в Прииртышье проводится не только юношеские соревнования, но и игры студенческой лиги, серии матчей по женскому хоккею. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Она с 2012 года способствует повышению качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Омский НПЗ активно содействует развитию как любительского, так и профессионального спорта. Предприятие модернизирует спортивные залы и открытые площадки в общеобразовательных и спортивных школах. А в минувшем году в центре Омска появилось привлекательное общественное пространство — первый в регионе скейт-парк под открытым небом, ставший любимым местом проведения досуга молодежи, увлеченной экстремальными видами спорта.