Омская школа № 113 обрела своего мецената

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал двадцатое по счету соглашение в рамках проекта «Меценатство». Своего помощника обрела школа № 113, расположенная на улице 18-й Северной в Центральном округе.

Привести в порядок здание образовательного учреждения вызвался директор ООО «Хороший дом» Александр Канищев. Список работ, которые предстоит выполнить в школе в первую очередь, довольно обширный.

— В общем и целом, впечатление о школе самое благоприятное, однако, мы понимаем, что в здании 1965 года постройки, есть к чему приложить руки. Первым делом меценату предстоит заменить часть окон, дальше по плану: ремонт кровли, цоколя, пола в рекреациях — список дел очень длинный, но Александр Викторович человек в строительных делах опытный, и вместе со своей командой готов приступать к решению поставленных задач уже в мае, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, на прошлой неделе, 14 апреля, своего мецената обрела гимназия № 146. Помогать учреждению будет генеральный директор компании ООО «Омск сайдинг инвест» Хусайн Закриев.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru