В молоке известного омского производителя вновь обнаружили кишечную палочку

Иллюстративное фото. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Роспотребнадзор нашел кишечную палочку кишечную палочку в молочной продукции ООО «ВНИМИ - Сибирь». Известный омский производитель попадает в поле зрения ведомства второй год подряд.

— Так, в 2022 году 4 пробы не соответствовали по признакам фальсификации и 1 проба по микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки (колиформы), дрожжи). За истекший период 2023 года уже 7 проб молочной продукции данного предприятия не соответствует обязательным требованиям: 2 пробы по признакам фальсификации и 5 проб по микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки (колиформы), — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Напомним, ранее стало известно, что на прилавках омских магазинов могли продавать сыр неизвестного происхождения.

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