Геннадию Долматову в третий раз подряд вручили удостоверение главы Омской района

Фото: телеграм-канал Геннадия Долматова

Сегодня, 21 апреля, Геннадию Долматову в третий раз торжественно вручили удостоверение главы Омского района.

— Сегодня в третий раз получил удостоверение главы Омского муниципального района. Спасибо за доверие! Впереди большие задачи, которые складываются, прежде всего, из потребностей наших жителей, — написал в своем телеграм-канале Долматов.

Вручение удостоверения совпало с мероприятием, посвященным Дню местного самоуправления. Оно прошло в Сибирском доме культуры в Ростовке. В связи с этим Геннадий Долматов обратился с поздравлением к коллегам.

Фото: телеграм-канал Геннадия Долматова

— Желаю вам огромного терпения, колоссальной работоспособности! Пусть ваш труд будет по достоинству оценен земляками, а его плоды приносят радость. Крепкого здоровья, долголетия, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в благородном деле добросовестного служения людям, — говорится в поздравлении.

Напомним, депутаты Совета Омского района переизбрали Геннадий Долматова на третий срок в прошлый понедельник, 10 апреля. Его кандидатуру поддержали 16 из 17 членов Совета. Теперь Долматов будет руководить Омским районом еще пять лет.

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