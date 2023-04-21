Первых омских призывников 2023 года торжественно проводили на службу

Фото: администрация Омской области

В Омске на плацу областного сборного пункта прошла торжественная отправка первой команды призывников 2023 года. В торжественном мероприятии приняли участие представители органов власти, военного комиссариата, а также религиозных конфессий. С напутственным словом омичам, которые в скором времени пополнят ряды ВС РФ, выступили ветеран боевых действий, Герой Советского Союза Николай Кравченко, председатель совета солдатских родителей Омской области Любовь Лобова, представители основных религиозных конфессий в регионе. Проводить призывников пришли родные.

— Мы уверены, что призывники, стоящие сегодня в строю, добросовестно исполнят свой воинский долг, приобретут воинскую специальность, окрепнут духовно и физически и через год, возмужавшими вернутся домой, на родную землю. Удачи, успехов! — подчеркнул в своей речи военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин.

Около 50 омичей пополнят все виды и рода войск. Служить они будут по всей России - от Калининградской области до Дальнего Востока. Причем, уточняется, что призывники не будут проходить службу на территории Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей.

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