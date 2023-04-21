Жители Омска 27 апреля останутся без воды на несколько часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в следующий четверг, 27 апреля, без холодного водоснабжения останутся несколько тысяч горожан.

Так, 27 апреля с 10:00 до 24:00 из-за работ по замене запорной арматуры без воды останутся здания, расположенные по следующим адресам:

- улица Взлетная 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6.

В этот же день с 10:00 до 17:00 из-за проведения аналогичных ремонт холодной воды не будет в кранах по адресам:

- улица 9-я Линия 161, 159, 157, 155, 153, 163;

- улица Б. Хмельницкого 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186.

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