Виталий Хоценко поручил к 1 сентября достроить школу в Горьковском районе

Фото: скриншот видео

Глава Омской области проинспектировал стройплощадку школы в Горьковском районе. Школу не могут построить с 2020 года. Виталий Хоценко отметил, что несмотря на то, что проект тяжелый, «вымученный», необходимо найти решения для возникших технических проблем и завершить строительство к началу учебного года.

Фото: скриншот видео

— Поручил министру строительства Омской области, «Облстройзаказчику» и подрядчику не возвращаться в Омск, пока все вопросы, которые мешают достроить школу, не будут решены. Если 1 сентября ребятишки не сядут за парты, то разговор будет иной. Надеюсь, что подрядчик сделает правильные выводы, — заметил Виталий Хоценко.

Врио губернатора пообещал повторно приехать на объект с проверкой в День знаний вместе с главой района и председателем заксобрания и лично поздравить школьников с праздником.

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