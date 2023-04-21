В Омске с 21 апреля изменилась схема движения в направлении метромоста

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске с 21 апреля на перекрестке улиц Булатова и Орджоникидзе будет действовать новая схема организации дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Направление движения изменили по полосам для транспорта, следующего по улице Булатова в направлении моста им. 60-летия Победы. По мнению специалистов департамента транспорта, это решение позволит сократит заторы на дорогах.

Перед перекрестком появился новый дорожный знак, который предписывает дальнейшее движение:

− с первой полосы — прямо и направо;

− со второй полосы — прямо;

− с третьей полосы — прямо и налево.

В администрации города уточнили, что демонтирована дополнительная секция светофора, которая позволяла повернуть направо с улицы Булатова на улицу Орджоникидзе. При этом водителям разрешен поворот направо на зеленый сигнал основной секции светофора. О конфликте с пешеходным потоком, пересекающим улицу Орджоникидзе, водителей предупредит включенная бело-лунная секция, которая установлена на данном светофоре.

— В случае осложнения дорожной обстановки на данном участке возможно введение ручного регулирования движения силами сотрудников Госавтоинспекции, — пояснили в мэрии.

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