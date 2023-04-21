Глава области Хоценко дал поручение установить крытые хоккейные коробки в каждом районе Омской области

Глава омского региона Виталий Хоценко побывал накануне в Горьковском районе и предложил взять за основу проект быстровозводимых модульных конструкций местный каток в качестве образца для тиражирования. Крытый хоккейный корт был построен год назад к областному зимнему спортивно-культурному празднику «Праздник Севера – Горьковское – 2022». И теперь компактное сооружение из хоккейной площадки, двух теплых раздевалок и тренерской комнаты не пустует ни зимой, ни летом. Сборно-разборная металлоконструкция приобретена за счёт средств муниципального бюджета. В покупку тентового покрытия хоккейного корта, профлиста и цокольных отливов, укладку основания вложился областной бюджет.

- Такие легковозводимые конструкции с учетом того, как у нас любят хоккей - и в городе, и в области, любят «Авангард», нужно строить в каждом районе. Министерству спорта поручено проработать типовой проект, чтобы тиражировать такой объект по всем муниципалитетам. Возможно на условиях паритетного финансирования – 50% выделяет область, 50% - район. Возможности у муниципалитетов, конечно, разные, но где-то можно поработать с инвесторами. Нужно тиражировать. Такие общественные пространства необходимы, чтобы молодежь оставалась на селе, - сообщил Хоценко.