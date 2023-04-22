Энергетики приняли участие в благоустройстве городских территорий

Омские энергетики провели массовый субботник. Более полутора тысяч специалистов всех структурных подразделений компаний ТГК-11 и Омск РТС приняли участие в уборке городских территорий.

Апрель традиционное время наведения порядка. Энергетики одни из первых наводят чистоту на своих объектах и прилегающих к ним территориях. Работа проведена большая: побелили бордюры, убрали сухостой вокруг растущих деревьев на станциях и других объектах, облагородили пространство. Особое внимание уделили внешнему виду фасадов зданий, проверили доступность среды для абонентов с ограниченными возможностями. Сотрудники АО «Омск РТС» также очистили территории вокруг насосных станций и убрали поросль вдоль теплотрасс в городе Омске.

Работники управления сделали акцент на уборке территории, прилегающей к головному офису компаний в историческом центре города - на пересечении улиц Партизанская и П. Некрасова. Ведь это излюбленное место горожан для прогулок.

В целом энергетиками во всех структурных подразделениях очищено более 80 тысяч кв. метров территории (газонов, дорог, тротуаров), вывезено более 100 тонн мусора. Всего в мероприятиях субботника было задействовано около 30 единиц техники.

Коллектив компаний не собирается ограничиваться одним мероприятием. Энергетики постоянно поддерживают в надлежащем состоянии городские территории, прилегающие к объектам теплоснабжения. Содержание нашего города в чистоте и порядке – это наша общая задача.