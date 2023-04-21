Омские энергетики поддерживают экологические инициативы

АО «ТГК-11» совместно с Омским Экологическим центром реализует совместный экологический проект «Город-сад». Он предполагает несколько этапов высадки деревьев в городе, а также проведение фестивалей и конкурсов экологической направленности для детей и молодежи.

Накануне подвели итоги Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза», который является частью проекта. Участники - коллективы и учащиеся образовательных организаций в возрасте от 6 до 20 лет. В этом году в фестивале приняли участие почти 3 тысячи ребят. Это дети из Омска и Омской области, а также еще 8 регионов России и даже Черногории.

«Белая береза» это уникальная возможность в разных формах и жанрах привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, предложить их решение, высказать свое мнение о ситуации, которая складывается в отдельно взятом городе, регионе, в стране и в мире в целом. Он проходит в 9 номинациях, среди которых фотоконкурс «Отражение», конкурсы мультимедийных технологий «Моя малая Родина» и рисунков «Мир вокруг нас».

«Фестиваль «Белая береза» проводится в регионе с 1995 года в целях активизации творческих способностей детей, привлечения их внимания к проблемам охраны окружающей среды, выявления и поощрения одаренных ребят», - отметила Председатель Совета «Экологического центра» Людмила Мартынова.

Уже не первый год энергетики и юные экологи реализуют проект «Город-сад». В компании отмечают значимость и важность таких инициатив. При этом с каждым годом растет количество участников, расширяется география, а значит подрастающему поколению небезразличны вопросы экологии. Следующим этапом будет флэшмоб в защиту пресной воды Всероссийского мероприятия «Голубая волна», а в начале мая АО «ТГК-11» и ОРДЮОО «Экологический Центр» совместно высадят порядка 170 саженцев лиственных и хвойных деревьев на территории города.