Омичка шла из магазина через железнодорожные пути и осталась без пальцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Без пальцев на руке осталась 51-летняя омичка, когда пыталась пролезть под вагоном. Об этом сообщает транспортная полиция.

Трагедия произошла накануне на станции Универсальная в Омске. Женщина шла из магазина и чтобы сократить путь, решила пролезть под вагоном стоящего поезда. Но что-то пошло не по ее плану - состав тронулся. Колесами ей отрезало фаланги пальцев.

На место прибыла скорая, которая забрала пострадавшую в больницу. Отмечается, что омичка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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