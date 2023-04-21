Омичка шла из магазина через железнодорожные пути и осталась без пальцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Без пальцев на руке осталась 51-летняя омичка, когда пыталась пролезть под вагоном. Об этом сообщает транспортная полиция.
Трагедия произошла накануне на станции Универсальная в Омске. Женщина шла из магазина и чтобы сократить путь, решила пролезть под вагоном стоящего поезда. Но что-то пошло не по ее плану - состав тронулся. Колесами ей отрезало фаланги пальцев.
На место прибыла скорая, которая забрала пострадавшую в больницу. Отмечается, что омичка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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