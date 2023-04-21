В Омске построят кладбище за 247 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

За 247 млн рублей максимум на Левобережье Омска построят кладбище. Аукцион на поиск подрядчика объявил департамент строительства.

Оно должно появиться вблизи Ново-Кировского. Для погоста выделили два земельных участка общей площадью 19 га, из них под захоронения – 6 га.

Согласно имеющемуся проекту, Западное кладбище вместит одноэтажный административно-бытовой корпус для охраны, пожарные резервуары и резервуары для ливневых стоков. Сдать объект необходимо до июля 2024 года.

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