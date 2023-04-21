На проспекте Королева пройдут гидравлические испытания

С 10.00 24 апреля до 17.00 26 апреля 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3 без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе проспекта Королева.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.