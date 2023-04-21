Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 5:46

Порывистый ветер и дождь ожидаются в Омске 21 апреля

Днем потеплеет до +14 градусов
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 21 апреля, в Омске ожидаются порывистый ветер и дождь. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

В этот день синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура днем поднимется до +14 градусов. Ночью столбик термометра опустится при прояснении до -10 градусов.

Местами возможны дожди, в отдельных районах ветер с юга достигнет 15 м/с. Атмосферное давление будет падать.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru