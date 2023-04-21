Порывистый ветер и дождь ожидаются в Омске 21 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 21 апреля, в Омске ожидаются порывистый ветер и дождь. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.
В этот день синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура днем поднимется до +14 градусов. Ночью столбик термометра опустится при прояснении до -10 градусов.
Местами возможны дожди, в отдельных районах ветер с юга достигнет 15 м/с. Атмосферное давление будет падать.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru