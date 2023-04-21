Порывистый ветер и дождь ожидаются в Омске 21 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 21 апреля, в Омске ожидаются порывистый ветер и дождь. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

В этот день синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура днем поднимется до +14 градусов. Ночью столбик термометра опустится при прояснении до -10 градусов.

Местами возможны дожди, в отдельных районах ветер с юга достигнет 15 м/с. Атмосферное давление будет падать.

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