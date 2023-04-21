Виктор Гашеев стал директором департамента информационной политики мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директором департамента информационной политики мэрии Омска официально стал Виктор Гашеев. Об этом 21 апреля в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

- Ротация кадров - нормальное явление для любой команды. Поблагодарил Сергея Валерьевича Коновалова за совместную работу. С сегодняшнего дня директором департамента информационной политики назначен Виктор Валерьевич Гашеев, - написал градоначальник.

Что касается предыдущего руководителя Сергея Коновалова, по информации СМИ, он переходит на работу в сферу информационных технологий.

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