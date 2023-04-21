Торжественный парад в честь Дня Победы в Омске состоится 9 мая

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»

9 мая в Омске состоится торжественный парад в честь Дня Победы. Об этом 21 апреля рассказал врио губернатора Виталий Хоценко.

- Вчера приняли решение о том, что 9 мая проводим. Торжественный парад также, соответственно, проводим, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в честь празднования 78-ой годовщины Победы в ВОВ в Омске также состоится праздничный салют. Стоимость развлечения составит 3 млн рублей.

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