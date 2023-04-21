Первые автобусы повезли омичей на дачи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичей на дачи повезли первые автобусы. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Как оказалось, вошли в положение любителей рассады пока только частники. Так, например, протяженность маршрутов продлили перевозчики, работающие на автобусах № 276 и 8.

А вот муниципальный транспорт поедет в сторону СНТ лишь с 29 апреля. Расписание появится в ближайшее время. Правда есть и трудности с достпуностью, ведь не везде к дачам проложена хорошая дорога.

– Есть направления, где есть с этим проблемы. Сейчас мы отрабатываем эти направления с городскими дорожными службами, – отметил Кожухов.

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