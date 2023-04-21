Апарт-отель «Маршал» получил документы и вскоре будет заселен омичами

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Получил документы и вскоре будет заселен омичами апарт-отель «Маршал». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства.

Здание, расположенное на улице Маршала Жукова в районе «кольца» по улице Бульварной, застраивало ООО «Апарт-отель «Маршал». Возводить жилые апартаменты начали в 2014 году ИПК «Жилстрой» заслуженного строителя Виктора Полукарова. Через год он со своими работниками попал под статью. Тогда на стройплощадке рухнул башенный кран. Его стрела упала прямо на приезжую часть, где проезжали автомобили. Тогда в один момент не стало целой семьи - на их машину и рухнуло техническое сооружение.

Работы возобновились лишь в 2020 году, достраивать жилые апартаменты продолжила компания «Производственная механизированная колонна-944 Треста Железобетон».

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