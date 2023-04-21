Омские депутаты скрыли свои фамилии в декларациях о доходах за 2022 год

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новый закон, который регламентирует подачу деклараций о доходах госслужащих и депутатов вовсю работает. До 1 апреля отчеты народных избранников за 2022 год опубликовало Заксобрание Омской области.

Все 44 парламентария отчитались о доходах и имуществе, однако определить какая строка кому принадлежит - невозможно. Информация обезличена.

– Обязанность представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера до 1 апреля 2023 года исполнили 44 депутата, – говорится в документе.

Из общей информации можно определить лишь то, что 35 депутатов за отчетный период не совершали сделок, которые бы превышали семейный доход. У одного всё же состоялась покупка, которая больше в три раза его годового дохода.

Между тем, новый закон предполагает, что народные избранники теперь отчитываются о своих доходах и имуществе без указания ФИО. Однако, депутат Госдумы РФ Оксана Фадина недавно в своем телеграм-канале заявила, что ей скрывать нечего и опубликовала декларацию за 2022 год.

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