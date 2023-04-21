Сергей Коновалов покинул кресло директора департамента информационной политики мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кресло директора департамента информационной политики мэрии Омска покинул Сергей Коновалов. Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на источники в горадминистрации.

Последним днем работы в мэрии для чиновника стал четверг, 20 апреля. О дальнейших планах экс-директора ИД «Комсомольская правда в Омске» не сообщается.

Что касается освободившегося места, то его может занять Виктор Гашеев, который недавно вернулся в горадминистрацию вместо ушедшей в МП «Тепловая компания» Галины Назаровой. Зам.директора структуры, предположительно, станет Александра Самохвалова.

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