Сергей Коновалов покинул кресло директора департамента информационной политики мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кресло директора департамента информационной политики мэрии Омска покинул Сергей Коновалов. Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на источники в горадминистрации.
Последним днем работы в мэрии для чиновника стал четверг, 20 апреля. О дальнейших планах экс-директора ИД «Комсомольская правда в Омске» не сообщается.
Что касается освободившегося места, то его может занять Виктор Гашеев, который недавно вернулся в горадминистрацию вместо ушедшей в МП «Тепловая компания» Галины Назаровой. Зам.директора структуры, предположительно, станет Александра Самохвалова.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru