Омские дорожники отремонтировали 12 тысяч квадратных метров асфальта Сыропятского тракта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Омске будет завершен ремонт участков дорожного полотна по Сыропятскому тракту. Работы выполняются с применением асфальтобетонной смеси и с заменой покрытия по всей ширине проезжей части.

- Ранее на ее состояние поступало большое количество жалоб. Здесь транспортный участок отремонтировал более 12 тысяч квадратных метров дорожной поверхности, – сообщил начальник управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

В текущий сезон всего будет обновлено 450 участков дорог, проездов и подъездов к садоводческим товариществам. В приоритете - дороги с интенсивным трафиком, улицы с именами Героев и участников Великой Отечественной войны, дачные маршруты.

Сейчас УДХБ частично отремонтировало улицы Товстухо, Талалихина, 60 лет Победы, 26-я Линия, Багратиона, 7-я Северная, дорогу к микрораону Рябиновка и другие. Общая площадь ремонта составила 24,3 тысячи квадратных метров. Муниципальный асфальтобетонный завод уже произвел более 3,1 тысяч тонн асфальта.

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