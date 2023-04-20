Прямые авиарейсы из Омска в Таджикистан были отменены до даты запуска

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омский аэропорт в своем обновленном расписании исключил ранее анонсированный прямой рейс в Душанбе авиаперевозчика «Северный ветер». Заявлялось, что вылеты будут выполняться раз в неделю со 2 мая по 24 октября.

В омском аэропорту сообщили, что перевозчик отменил рейс «по коммерческим соображениям», сообщил «Новый Омск».

Пока регулярными международными рейсами из Омска можно улететь в Астану (Казахстан), Ош (Киргизия), Наманган (Узбекистан), Ташкент (Узбекистан).

Чартеры выполняются только в Утапао (Таиланд) и Анталью (Турция).

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