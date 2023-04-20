Жительница Омска похитила 13 смартфонов, имитируя покупки

Фото: Даниил ОПАРИН

Накануне Кировский районный суд города Омска вынес приговор омичке, которая обманом похищала мобильные телефоны. Всего ей удалось завладеть 13 смартфонами производства компании Apple.Суд приговорил омичку к 3 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу. - Преступления совершались в период с июля по сентябрь прошлого года, - сообщили в пресс-службе суда.

Девушка совершала покупки с рук. Встречалась с продавцами, показывала на дисплее чек о сделанном банковском переводе, которого на самом деле не было. Ущерб потерпевших в общей сложности составил 330 000 рублей.

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