Омская комиссия по озеленению согласовала вырубку деревьев под стройплощадки и ремонт дорог

Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Омске по итогам заседания городской «зеленой комиссии» разрешили снос 45 аварийных деревьев по улице Интернациональной. Всего комиссия рассмотрела 40 различных заявок. Большинство касается вырубки деревьев для расчистки площадок под строительство или дороги.

Для нового микрорайона на улице Крупской стройкомпании «Брусника» позволили вырубить 12 тысяч квадратных метров леса. После строительства здесь будут благоустраивать территорию, на которой вокруг домов появится больше 200 деревьев и 30 тысяч кустов.

Так фонду защиты прав дольщиков Омской области разрешили вырубить 15 деревьев, причем аварийное там только одно. Деревья попадают в зону благоустройства возле дома № 5 по улице 11-й Ремесленной. В качестве компенсации руководство фонда обещает высадить там 118 берез и лип, а также 95 кустов.

Для возведения дома в поселке Биофабрика снос 19 деревьев согласовали Заводу строительных конструкций №1. Правда застройщику необходимо будет высадить 27 пирамидальных тополей вдоль улицы 10 лет Октября.

Чтобы строить троллейбусную контактную сеть по Лукашевича и Волгоградской, тоже необходим снос деревьев.

Наконец, по улице Интернациональной комиссия разрешила снести 45 аварийных деревьев — тополя, клены и лиственницу. Ранее заявку рассматривали и выдвигали условие компенсационных высадок.

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