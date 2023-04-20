Омским контрактникам и добровольцам на СВО дадут отсрочку на оплату аренды земельных участков и другого муниципального имущества

Фото: Александр КОЦ

Дополнительные меры поддержки мобилизованным гражданам приняты 20 апреля на очередном заседании Правительства Омской области под руководством Виталия Хоценко. Меры распространяются на физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также граждан, являющихся одновременно единственным учредителем и руководителем юридического лица, которые призваны по мобилизации и проходят военную службу по контракту или добровольцами.

Они могут получить отсрочку платы по договорам аренды государственного имущества Омской области, в том числе земельных участков, а также расторгнуть договоры аренды без применения штрафных санкций.

Региональные меры приняты в соответствии с поручением Правительства РФ, Отсрочка уплаты арендной платы будет предоставляться по заявительному принципу на срок прохождения военной службы по мобилизации и 90 дней со дня окончания периода ее прохождения.

Меры направлены на поддержку предпринимателей, арендующих имущество и земельные участки областной казны, а также объекты, которые находятся в оперативном управлении областных госучреждений и унитарных предприятий.

Сегодня на заседании Виталий Хоценко поручил министерству имущественных отношений Омской области распространить меру поддержки и на членов семей участников СВО.

- Круг получателей этой поддержки не такой широкий, но по крайней мере создаёт возможность, в том числе потенциальным контрактникам, людям, которые готовы пойти на фронт, воспользоваться ещё одной формой поддержки. Нужно распространить её на членов семей участников специальной военной операции. Подумайте и внесите соответствующие изменения в постановление, - поручил глава региона Виталий Хоценко.

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