В Омске обустроят 900 парковок для электросамокатов, где надлежит их парковать

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омская администрация обратилась с законодательной инициативой к областному парламенту. В ближайшее время Законодательному собранию региона предстоит внести изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях для случаев, когда нарушены правила парковки прокатных электросамокатов, велосипедов и другого спортивного инвентаря.

Теперь владельцам прокатного бизнеса придется отслеживать, чтобы самокаты не были брошены на тротуарах, на проезжей части и прочих неположенных местах.

Мэр города Сергей Шелест пояснил, что в городе продолжается работа по разработке схем размещения парковок электросамокатов. На данный момент согласовано 59 площадок. Их количество достигнет 905. Это позволит разместить 1600 самокатов.

– Совместно с владельцами самокатов будем определять места, удобные для омичей, и обозначать их. У нас нет цели кошмарить бизнес, работаем в тесном взаимодействии с предпринимателями. Мы должны просто соблюсти меры безопасности и навести порядок, — прокомментировал инициативу Сергей Шелест.

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