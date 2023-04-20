После видео с избиением ученика омскую казачью школу проверит прокуратура

Стоп-кадр виде, ОмскLive.

В социальных сетях Омска опубликовано видео с избиением одного из учеников. На кадрах - Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования имени Маршала Советского Союза Язова ждет прокурорская проверка, в одном из классов подростки в военной форме и боксерских перчатках избивают своего сверстника в учебном классе. Как сообщает автор поста, руководство всегда строго пресекает такое, но в этом случае избиение случилось на глазах педагога.

- Случаи травли в принципе не редки в этом корпусе, но учителя постоянно закрывают на них глаза, - поясняет аноним.

Теперь прокуратура города взялась за проверку инцидента. Правоохранители оценят, как в учреждении проводяь педагогическую работу с правонарушениями.

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