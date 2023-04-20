Омский меценат Сергей Козубенко передал музею Тавриды картину, посвященную битве при Калалах

Известный российский меценат, уроженец Омска, инициатор масштабного проекта Аллея олимпийских чемпионов Сергей Козубенко накануне принял участие в открытии выставки, посвященной 240-летию издания манифеста императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России, в музее Тавриды.

Центральной частью экспозиции стала картина «Битва при реке Калалах» российского художника Олега Маслова, которую передал в дар музею меценат. Полотно посвящено победе войска казаков под предводительством молодого атамана М.И. Платова над османскими войсками в битве ( 3 (14) апреля 1774 г.).

— Для меня большая честь иметь возможность преподнести музею Тавриды это художественно-историческое полотно. Очень символично, что битва, изображённая на картине, произошла за 9 лет до издания манифеста, подобно тому, как в этом году, в нашей современной истории, мы отмечаем девятилетие возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Бесценен подвиг казаков атамана Платова. Бесценен для России факт возвращения Крыма в её состав. Очень важно для нас, ныне живущих, поддерживать историческую связь времён, передавать её нашим будущим поколениям. Хочу поблагодарить нашего художника Олега Сергеевича Маслова за его труд и талант, пожелать успеха музею в его наиважнейшей работе. Надеюсь, картина станет достойным дополнением коллекции музея и объектом притяжения для посетителей всех возрастов, — сказал Сергей Козубенко.

Благодарность за бесценный подарок меценату выразила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, к ней присоединились глава Госсовета Владимир Константинов и действительный член императорского палестинского общества Сергей Кот.