«Росводоканал Омск» расширил функционал личного кабинета абонента

В личном кабинете на сайте омского водоканала для физических лиц реализована возможность присоединения нескольких лицевых счетов.

Ранее личный кабинет можно было зарегистрировать только для одного лицевого счета. Сейчас реализована возможность «привязать» к действующему кабинету пользователя до пяти лицевых счетов: это могут быть адреса, где собственником является владелец личного кабинета, так и квартиры других членов семьи.

По состоянию на 1 апреля 2023 года на сайте «Росводоканал Омск» зарегистрировано более 172 тысяч лицевых счетов. Ежемесячно новыми пользователями регистрируется порядка 2 000 личных кабинетов.

- Мы расширили функционал личного кабинета, понимая, что часть потребителей за последние три года полностью перешла на дистанционное обслуживание. Запрос с «привязкой» нескольких лицевых счетов, действительно, назрел. Проведенная нами доработка позволит клиентам объединить управление несколькими лицевыми счетами в одном кабинете. Остальной функционал личного кабинета сохранен в полном объеме, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Для того, чтобы присоединить к уже существующему личному кабинету дополнительные необходимо:

- отправить запрос-«разрешение» на присоединение дополнительного(-ных) личного(-ных) кабинета(-ов) их владельцам;

- после получения согласия дополнительный личный кабинет (или кабинеты) и лицевые счета будут «привязаны» автоматически.

В компании не исключают возможность доработки сервиса по присоединению большего количества объектов недвижимости к одному личному кабинету, если у горожан будет в этом потребность.

Вопросы по теме присоединения нескольких личных кабинетов можно адресовать сотрудникам коммерческой дирекции, заполнив форму «Задать вопрос» на сайте, в личном кабинете или по телефону 53-00-11 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Напомним, что функционал личного кабинета в настоящее время позволяет клиентам предприятия:

- получать информацию о текущем состоянии лицевого счета;

- просматривать историю начислений и платежей;

- получать детальную информацию по начислениям;

- вносить показания приборов учета;

- оформлять заявки на приемку в эксплуатацию приборов учета;

- получать квитанции в электронном виде.