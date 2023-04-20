В среднике, прошедшем 19 апреля, приняли участие 16 тысяч омичей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске 19 апреля прошел средник. В нем приняли участие все подразделения городской администрации, сотрудники подведомственных организаций, а также управляющие компании. К ним присоединились общественники, промышленники, медицинские и образовательные учреждения. Всего в уборке поучаствовали около 16 тысяч человек. Все собранные 1820 кубометров мусора вывезут сегодня, 20 апреля, на полигоны.

— Считаю, что город должен быть чистым и каждый хозяин, владелец бизнеса любого формата может и должен содержать свою территорию в надлежащем состоянии. Наведение чистоты мы обязательно продолжим. Уже 22 апреля Омск присоединится к большому Всероссийскому субботнику, — заявил мэр Сергей Шелест.

В Октябрьском округе сотрудники департаментов архитектуры и градостроительства, информационной политики, контроля и окружной администрации навели чистоту в границах улиц 1-й Разъезд, 1-й, 2-й и 3-й Военной, 26-й Рабочей и Хабаровской.

Администрация Центрального округа в средник очистили от мусора территории по улице Бульварной, участок в створе улицы Пушкина и Бульварного кольца. Специалисты департамента культуры провели уборку территории возле памятников В.И. Ленину и Г.К. Жукову. Департамент строительства навел порядок на улице Тюменской, а департамент общественной безопасности и управление делами — на участке от улицы Учебной до бульвара Мартынова.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Кировском округе генеральную уборку провели на улицах Лукашевича, Крупской, 12 Декабря, проспекте Комарова, в микрорайоне «Рябиновка» и других местах. На борьбу с мусором вышли общественники КТОСов, студенты и курсанты образовательных учреждений Кировского округа, сотрудники предприятий и организаций, а также местные жители. Представители департамента жилищной политики убрали территорию от улицы Фугенфирова до улицы Рокоссовского, а департамента образования — в границах улиц Ватутина и Дмитриева.

В Советском округе сотрудники окружной администрации, управляющих компаний, активисты КТОСов во время средника собрали мусор на улицах 22 Апреля, Тюленина, Менделеева, Сибниисхоз, Королева и других. Специалисты департамента городской экономической политики провели уборку территории вдоль улицы 6-й Северной от Красного пути и до берега Иртыша. Работники управления общественных отношений, вооружившись перчатками, граблями и мусорными пакетами, вышли на улицу Малую Ивановскую.

В Ленинском округе в порядок после зимы привели пешеходную зону между домами № 22 и № 25 по улице Серова до Иртышской набережной. Специалисты департамента имущественных отношений провели уборку на улице Ф. Крылова.

Напомним, весенний месячник благоустройства стартовал в Омске 10 апреля. Он продлится до 7 мая. Кроме того, в эту субботу, 22 апреля, в нашем и других городах страны пройдет Всероссийский субботник, объявленный Минстроем РФ.