Омское БУ «Центр содержания и хранения имущества» возглавил Михаил Булыго

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске накануне сменился директор БУ «Центр содержания и хранения имущества», подведомственного департаменту имущественных отношений. Учреждение в статусе исполняющего обязанности возглавил Михаил Булыго.

Ранее директором БУ «Центр содержания и хранения имущества» была Елена Фомина. На прошлой неделе она была назначена руководителем МУП «Муниципальные рынки», в ведении которого находятся все городские рынки.

Напомним, в конце февраля этого года ЦСХИ было объединено с БУ «Центр недвижимости, дизайна и рекламы».

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